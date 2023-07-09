НАТО объявит о масштабном соглашении по поддержке Украины FT: НАТО на саммите планирует объявить о масштабном соглашении по поддержке Киева

Фото: Artur Widak/Global Look Press

На предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе союзники Альянса планируют объявить о масштабном соглашении, которое будет включать создание многопрофильной структуры для поддержки Украины, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Ожидается, что новое соглашение позволит членам НАТО принимать двусторонние обязательства по военной и финансовой поддержке Украины.

Великобритания, Франция, Германия, США и другие союзники намерены объявить о масштабном соглашении на саммите, — пишет газета.

Согласно публикации, члены Альянса договорились также отказаться от формального плана действий по членству в НАТО после того, как будет принято политическое решение по вступлению Украины. Вместо этого будут предложены шаги для соблюдения Украиной стандартов НАТО, включая вопросы коррупции, военной программы и ряда административных вопросов.

Будет также объявлено о начале тренировок украинских пилотов на истребителях F-16. Тем не менее текущие разногласия могут замедлить прогресс по достижению отдельных гарантий безопасности для Киева. Текст совместного заявления участников саммита до сих пор не согласован.

Саммит НАТО пройдет 11–12 июля и соберет лидеров всех стран Альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не будет принята в члены НАТО на этом саммите.

Также известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и американский лидер Джо Байден обсудили членство Украины и Швеции в Североатлантическом альянсе. Стороны затронули тему поставки самолетов F-16 и процесс полноправного членства Турции в Европейском союзе.