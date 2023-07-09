Эрдоган обсудил с Байденом членство Украины и Швеции в НАТО

Фото: White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом, приводит сообщение администрации Эрдогана ТАСС. Лидеры обсудили членство Украины и Швеции в НАТО, а также поставки самолетов F-16. Эрдоган и Байден договорились провести встречу на предстоящем саммите Альянса в Вильнюсе.

В ходе переговоров обсуждались позиция Украины в НАТО, членство Швеции в НАТО, поставка самолетов F-16 и процесс полноправного членства Турции в Европейском союзе. Лидеры договорились встретиться лично в Вильнюсе и подробно обсудить двусторонние отношения Турции и США и региональные вопросы, — сообщила канцелярия.

Глава Альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что члены НАТО займут единую позицию по вступлению Украины на саммите в Вильнюсе. Он пообещал, что члены Альянса найдут удобную для всех формулировку относительно перспектив вступления Украины в НАТО.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что несколько важных для Киева и НАТО решений уже согласованы. По его словам, по итогам саммита 11–12 июля в Вильнюсе путь Украины в Альянс «точно станет короче». При этом министр посетовал на то, что до сих пор нет ясности по поводу приглашения Украины вступить в НАТО.