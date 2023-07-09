В НАТО пообещали единую позицию по поводу вступления Украины Столтенберг: члены НАТО займут единую позицию по Украине на саммите в Вильнюсе

Фото: nato.int

Йенс Столтенберг

Члены НАТО займут единую позицию по вступлению Украины на саммите в Вильнюсе 11–12 августа, заявил глава Альянса Йенс Столтенберг в интервью британскому телеканалу Sky News. Он пообещал, что члены Альянса найдут удобную для всех формулировку относительно перспектив вступления Украины в НАТО.

Я не говорю, что это всегда легко и просто, потому что многие союзники имеют различные позиции и взгляды, но в этом нет ничего нового. Сила НАТО, которая снова и снова подтверждается, состоит в том, что мы всегда можем сплотиться вокруг общей цели и общего посыла, — сказал он.

Президент США Джо Байден заявил, что в НАТО отсутствует единство по вопросу принятия Украины в Альянс прямо сейчас. Он отметил, что провел подробные разговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским и заверил того, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву поддержку.

Он добавил, что США полны решимости «задействовать каждый дюйм территории НАТО».

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что несколько важных для Киева и НАТО решений уже согласованы. По его словам, по итогам саммита 11–12 июля в Вильнюсе путь Украины в Альянс «точно станет короче». При этом министр посетовал на то, что до сих пор нет ясности по поводу приглашения Украины вступить в НАТО

По мнению руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, предстоящий саммит НАТО не удовлетворит ожидания украинского общества. Он добавил, что видел черновики речей выступающих и знает, о чем будут говорить на саммите.