Кулеба: несколько важных для Киева и НАТО решений уже согласованы

Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем аккаунте в соцсети Threads заявил, что несколько важных для Киева и НАТО решений уже согласованы. По его словам, по итогам саммита 11-12 июля в Вильнюсе путь Украины в Альянс «точно станет короче». При этом министр посетовал на то, что до сих пор нет ясности по поводу приглашения Украины вступить в НАТО.

Несколько важных для Украины и НАТО решений уже согласованы. По итогам саммита наш путь в Альянс точно станет короче. И это очень важный результат, о котором нам, как и во многих других случаях, говорили, что этого не будет, а мы это вместе с ближайшими партнерами это сделали, — написал Кулеба.

Также министр заявил, что для НАТО «потерять возможность» пригласить в Альянс Украину станет «подарком Путину».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне рассказал, что на саммите Альянса в Вильнюсе лидеры примут пакет по Украине, который будет содержать три основных элемента. В то же время он не стал раскрывать содержание будущего решения НАТО относительно членства Украины.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что Украину на саммите НАТО в Вильнюсе ожидает «сюрприз». Генсек Альянса Йенс Столтенберг не опроверг ее слова, выразив уверенность, что лидеры на встрече «придут к единой позиции» по этому вопросу.