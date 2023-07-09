Байден не увидел единства в НАТО по вопросу принятия Украины

Фото: Michael Reynolds - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

В НАТО отсутствует единство по вопросу принятия Украины в альянс прямо сейчас, заявил CNN президент США Джо Байден. Он отметил, что провел подробные разговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским и заверил того, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву поддержку.

Я не думаю, что в НАТО есть единодушная позиция по поводу того, стоит ли приглашать Украину в семью стран НАТО сейчас, в этот момент, — сказал Байден.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев рассказал, что Запад держит Киев «на коротком поводке» для команды «фас» и «натравливания на очередное самоубийственное контрнаступление». Он добавил, что Украине не обязательно вступать в НАТО, поскольку она и так получает оружие, а ее присоединение к Альянсу лишь добавит проблем.

По мнению руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, предстоящий саммит НАТО не удовлетворит ожидания украинского общества. Он добавил, что видел черновики речей выступающих и знает, о чем будут говорить на саммите.

В свою очередь президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Украина имеет все основания для присоединения к Североатлантическому альянсу. Об этом он рассказал после двух с половиной часов переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле.