В Совфеде заявили о недружественных шагах Турции по отношению к России Сенатор Бондарев: Турция превращается в недружественную РФ страну после передачи Киеву командиров «Азова»

Фото: President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Передача турецким руководством Украине командиров национального батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) свидетельствует о том, что Турция превращается в недружественную для России страну, сообщил ТАСС глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Соответствующее решение Анкары он назвал провокационным. Бондарев также отметил, что Турция выступила за ускоренное принятие Украины в НАТО и строительство завода ударных беспилотников на Украине.

Турция постепенно и неуклонно продолжает превращаться из нейтральной страны в недружественную. Турецкие власти выдали Киеву главарей террористической организации «Азов», которые должны были пребывать фактически под домашним арестом в Турции до окончания СВО, — сказал Бондарев.

Ранее на Украину из Турции вернулись командиры полка «Азов», о чем сообщил президент страны Владимир Зеленский. Они сдались военным РФ во время осады «Азовстали» в Мариуполе, после чего их обменяли на пленных россиян и бывшего народного депутата Украины Виктора Медведчука. Среди вернувшихся — Денис Прокопенко, Святослав Паламырь, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега. Согласно условиям обмена, «азовцы» должны были оставаться в Турции до окончания боевых действий.

10 июля министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что в стране началось строительство завода по производству турецких ударных беспилотников Bayraktar. 8 июля Турция и Украина подписали меморандум о развитии совместного производства дронов.