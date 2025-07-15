Десятки человек отравились десятислойным тортом на свадьбе Около 60 человек отравились десятислойным тортом на свадьбе в Турции

После свадьбы в городе Урфа на юго-востоке Турции в больницу с отравлением обратились 60 человек, сообщает портал BirGün. Гости отравились тортом, но жених и невеста остались здоровы, так как лишь попробовали десерт.

На свадьбе <...> принесли десятислойный торт. После свадьбы гости разошлись по домам и начали жаловаться на боли в животе, тошноту и рвоту. Гости поняли, что отравились, и отправились в больницу. За ночь в больницу обратились около 60 гостей с теми же жалобами, – говорится в публикации.

Ранее СМИ сообщили, что студенты свердловского института прокуратуры УрГЮУ массово отравились на выпускном. Они праздновали в банкетном зале «Версаль», а после торжества у многих поднялась температура, появились рвота и диарея. Анализы выявили у пострадавших сальмонеллез — часть студентов продолжает лечиться в инфекционной больнице.

Позже стало известно, что количество заболевших после праздничного банкета выпускников Уральского государственного юридического университета увеличилось до 21 человека. Лабораторно диагноз «сальмонеллез» подтвердили уже у семи человек.