Кассетные боеприпасы вместо НАТО: как Зеленский провалил миссию у Эрдогана Президент Украины предпринял множество усилий, чтобы вступить в НАТО, но вынужден довольствоваться лишь кассетными бомбами

Фото: Zuma\TASS

Визит президента Турции Эрдогана Украину в 2022 годуод

В преддверии важного для Украины саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе, президент Владимир Зеленский устроил турне по нескольким странам, пытаясь добиться поддержки в вопросе вступления в Североатлантический альянс. Он посетил Болгарию, Чехию и Словакию, а кульминацией поездки стали переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре вечером 7 июля. Однако, похоже, усилия украинского лидера не принесли желаемого результата: пока он беседовал с Эрдоганом, Вашингтон объявил, что Украина по итогам саммита не станет членом НАТО.

Что заявил Белый дом

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 7 июля в интервью телеканалу CNN заявил, что Украина на текущий момент не отвечает требованиям, предъявляемым к тем, кто вступает в НАТО. «Мы поддерживаем политику открытых дверей в НАТО, но Украина пока что не соответствует условиям для вступления», — отметил Кирби.

Вместе с тем он заявил, что кассетные боеприпасы будут поставлены Украине. Кирби подчеркнул: украинская сторона письменно подтвердила, что «будет минимизировать угрозы мирному населению», используя такие боеприпасы. Передавать Киеву истребители F-16 США, по его словам, пока не намерены. Также нет решения, поставлять ли Украине ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 км.

Белый дом отметил, что США продолжают придерживаться «принципов невмешательства в конфликт России и Украины и не намерены предоставлять украинцам вооружения для атак против России».

Старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут пообещала, что президент Байден сразу после саммита НАТО выступит с заявлением о поддержке Украины и защите ценностей демократии в мире.

Фото: president.gov.ua Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Чехии Петр Павел на встрече в Праге 6 июля

Какие темы обсуждали Эрдоган и Зеленский

На встрече Эрдогана и Зеленского главными темами были заявлены потенциальное продление сделки по черноморскому зерну и возможный обмен пленными между Москвой и Киевом. Кроме того, Зеленский ищет поддержки Турции, чтобы члены НАТО выделили более тяжелое вооружение, а также реактивные истребители для усиления «контрнаступления» против ВС РФ.

Что касается тяжелого вооружения, то накануне прибытия Зеленского в Анкару замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов выступил с заявлением о решении Турции поставить Украине гусеничные артиллерийские установки (САУ) T-155 Fırtına (Буря) после объявленных Москвой намерений выйти из зерновой сделки.

Fırtına — турецкая модификация корейской гаубицы K9 Thunder с модернизированными башней, шасси и системой управления огнем. Специалисты называют ее лучшей и наиболее дальнобойной артиллерийской установкой в турецкой армии. Гаубица обладает высокой скорострельностью, радиус ее стрельбы — до 40 км.

Однако Анкара никак пока не подтвердила подобные намерения. Эксперт РСМД, востоковед Кирилл Семенов полагает, что Турция ведет более тонкую игру.

Когда Украина получит гаубицы

«На Турцию оказывается большое давление со стороны США и других стран НАТО, отношения Анкары с партнерами по Альянсу давно уже у красной черты, и любой неосторожный шаг может этот баланс нарушить. Поэтому Турция может поставлять оружие Украине, даже столь серьезное, как гаубицы», — отметил в беседе с NEWS.ru Кирилл Семенов.

Но если САУ Fırtına действительно прибудут на Украину, это может серьезно нарушить баланс отношений Анкары и Москвы, подчеркнул эксперт.

«Но надо понимать, что Турции приходится действовать аккуратно. Она как член НАТО не может ничего не делать для поддержки Украины. А поставки гаубиц позволят Турции в дальнейшем парировать заявления, будто она, мол, недостаточно поддерживает Киев или занимает пророссийскую позицию. Плюс такие поставки позволят Анкаре увеличить свой вес в НАТО», — сказал Семенов.

В этом контексте, считает эксперт, нельзя исключать варианта, что поставки гаубиц действительно связаны с зерновой сделкой, так как для Турции, заинтересованной в ее продлении, важно создать пространство для торга. В таком случае Турция, с одной стороны, показывает готовность поставить оружие на Украину, с другой — никто ее не сможет осудить, если она не пошлет гаубицы, предпочтя вместо этого продлить сделку.

«Есть и другой вопрос — когда и сколько гаубиц Турция сможет поставить Украине, ведь они и в турецкой армии появились сравнительно недавно, лишних гаубиц у нее нет, плюс двигатели для них поставляются из Германии. То есть подобные поставки надо еще согласовывать с немцами. Или речь идет о долгом периоде, и эти гаубицы поступят на Украину, скажем, уже после окончания боевых действий. Но все равно Турция таким образом внесет вклад в обороноспособность Украины», — предположил эксперт.

Однако военный эксперт Виктор Литовкин считает, что для Турции поставка гаубиц Украине — просто способ пополнения бюджета. «Раньше поставляли беспилотники „Байрактар“, теперь гаубицы — ничего личного, это лишь бизнес», — отметил Литовкин в беседе с NEWS.ru.

История встреч Зеленского и Эрдогана

Нынешний визит стал первой рабочей поездкой Владимира Зеленского в Турцию после начала специальной военной операции России на Украине. Предыдущий визит состоялся в апреле 2021 года.

18 августа 2022 года Эрдоган встретился с Зеленским во Львове. В их беседе принял участие и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Встреча продлилась 40 минут. По данным турецкого ТВ, Эрдоган предложил Зеленскому организовать его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Президенты обсудили выполнение условий зерновой сделки и ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Как сказал потом Эрдоган, Анкара будет «способствовать решению украинского кризиса через дипломатию и переговоры». Он также отметил, что Турция готова принять участие в процессе восстановления Украины.

В нынешнем году между президентами Турции и Украины состоялось два телефонных разговора. 7 июня они обсудили катастрофу на Каховской гидроэлектростанции. Эрдоган предложил создать международную комиссию по расследованию причин разрушения ГЭС, пригласив к участию в ней Россию. А чуть раньше, 29 мая президенты говорили о путях урегулирования конфликта на Украине.

Турецкий лидер часто обращает внимание международной общественности на то, что только его стране удается вести диалог одновременно с Россией и Украиной и он намерен и впредь проводить такую сбалансированную политику.

Фото: president.gov.ua Президент Словакии Зузана Чапутова на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Братиславе 7 июля

Как Зеленский готовился к саммиту НАТО

В течение двух дней, 6 и 7 июля, президент Украины Зеленский посетил Болгарию, Чехию и Словакию, — и везде обсуждал оказание военной помощи и поддержки идеи украинского членства в ЕС и НАТО.

По итогам поездки Зеленского в Чехию премьер-министр страны Петр Фиала пообещал передать боевые вертолеты и боеприпасы. Также Прага отправит Киеву авиасимуляторы для обучения пилотов управлению истребителями F-16. По его словам, Чехия продолжит активно помогать Украине во всех областях.

Президент Чехии Петр Павел сообщил, что с 24 февраля 2022 года его страна передала Украине 676 единиц тяжелой техники и средств противовоздушной обороны, а также 380 тысяч артиллерийских снарядов. По мнению лидера Чехии, единственным решением конфликта станет победа Украины. Он также отметил важность переговоров о вступлении этой страны в НАТО — сразу после завершения боев.

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил польской газете Rzeczpospolita, что в ближайшее время Германия и Дания передадут Украине новую партию танков Leopard. Министр напомнил, что его страна оказывает Украине самую большую помощь среди стран Европы и — вторую после США.

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