ВСУ наступают с огромными потерями: новости СВО на утро 9 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вашингтону известно, что ВСУ несут большие потери в живой силе и технике в ходе контрнаступления, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме. По данным телеканала, украинская армия столкнулась с хорошо укрепленными российскими позициями. Комментируя эту информацию, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что потери украинских сил в наступательных действиях были ожидаемыми. По его словам, Вашингтон и его союзники готовы предоставить всю необходимую поддержку Киеву.

Военнослужащие зенитно-ракетных войск РФ сбили украинский самолет Су-25 при попытке нанести удар по российским позициям на Херсонском направлении в зоне СВО. В атаке участвовали два самолета, однако второму удалось избежать удара. Украинский истребитель был сбит при помощи двух ракет, запущенных из ПЗРК «Верба». Самолет уничтожен в шести километрах от его стартовой позиции.

Кроме того, командующий группировкой ВС России на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук заявил, что разведчики не позволили бойцам ВСУ внезапно атаковать позиции российских военных в Запорожье. По его словам, авиация открыла огонь по противнику, находившемуся еще на исходных позициях.

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

ВСУ в ночь на 9 июня попытались проломить российскую оборону для дальнейшего выхода к морю, заявил командующий 58-й армией Вооруженных сил России генерал-майор Иван Попов. По его мнению, этому удалось воспрепятствовать при помощи разведки, огневого поражения и танков, которые смогли отразить попытки ВСУ проломить оборону. Генерал добавил, что высочайшая плотность минных полей в обороне позволила остановить все четыре колонны украинских войск.

Военнослужащие российской группировки войск «Восток» уничтожили более 50 единиц бронетехники Украины на двух направлениях в зоне спецоперации, заявил начальник пресс-центра группировки подполковник Олег Чехов. На Южно-Донецком направлении, с поддержкой артиллерии и авиации, было уничтожено восемь танков, 17 бронеавтомобилей и много бойцов противника. Также были сбиты четыре беспилотных летательных аппарата: два типа «Фурия» и два типа «Лелека».

Фото: МО РФ

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что Вооруженные силы Украины могут предпринять новые попытки контрнаступления. По его словам, все последние атаки ВСУ были лишь эпизодом. Он предположил, что в подготовке украинских военных к контрнаступлению участвуют американские и британские спецслужбы.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что из-за разлива воды после разрушения Каховской ГЭС погибли семь человек. Он добавил, что в медицинских учреждениях региона находятся 62 пострадавших. По его словам, ущерб, нанесенный региону после подрыва станции, оценивается минимум в 1,5 млрд рублей.

Задержки с поставками истребителей F-16 на Украину связаны с техническими сложностями, которые Киев и западные партнеры пытаются сейчас решить, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. По его словам, иностранная военная авиация должна поступить на Украину в ближайшее время.

Фото: GIANLUCA VANNICELLI/Keystone Press Agency/Global Look Pres F-16

Тем временем военные аналитики Джон Хен и Уильям Кортни в статье для Defense News написали, что передача Киеву новых самолетов F-16 модификации Block 70 оказывается слишком дорогой для США. По их словам, отправка Украине старых версий истребителей F-16 потребует их замены через четыре — шесть лет. Один новый F-16 обходится в $200 млн.

Немецкое оборонно-промышленное предприятие Rheinmetall увеличило в четыре раза производство снарядов для танков Leopard 2. По словам директора одного из заводов концерна Харальда Вайсмюллера, ранее предприятие производило около 60 тысяч 120-миллиметровых снарядов в год, а сейчас — свыше 240 тысяч. За одну смену можно выпускать до 500 снарядов, отметил он. Вайсмюллер подчеркнул, что эта цифра может еще вырасти.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев имеет средства и готов изготавливать ракеты с дальностью поражения более тысячи километров. Глава оборонного ведомства страны добавил, что на Украине официально существует утвержденная ракетная программа, исполнителями которой являются украинские производства.

Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

А предприниматели из Сибири выразили готовность выплатить участникам СВО деньги за ликвидацию командиров ВСУ, заявил депутат Госдумы Александр Карелин. Кроме того, бизнесмены намерены заплатить за уничтожение тяжелой военной техники: танков и ЗРК. Для этого планируется создать специализированный призовой фонд. При этом имена донатеров фонда депутат не раскрывает.

Также сообщалось, что группа украинских пленных родом из Закарпатья была передана Венгрии при посредничестве Русской православной церкви. В РПЦ подчеркнули, что эта инициатива была обусловлена «побуждениями христианского человеколюбия» и осуществлена с благословения патриарха Кирилла. В роли посредников в процессе передачи участвовали глава департамента внешних церковных связей митрополит Антоний и советник патриарха протоиерей Николай Балашов.

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