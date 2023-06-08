На Украине заявили о готовности к производству дальнобойных ракет Резников: Киев готов изготавливать ракеты с дальностью поражения более тысячи километров

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев имеет средства и готов изготавливать ракеты с дальностью поражения более тысячи километров, передает агентство УНН. Глава оборонного ведомства страны добавил, что на Украине официально существует утвержденная ракетная программа, исполнителями которой являются украинские производства.

У нас очень хорошие перспективы иметь украинские ракеты с дальностью поражения более 1 тысячи километров, — сказал Резников.

Он отметил, что на ракетную программу выделяются бюджетные деньги.

Ранее военные аналитики Джон Хен и Уильям Кортни написали в статье для Defense News, что передача Киеву новых самолетов F-16 модификации Block 70 оказывается слишком дорогой для США. В издании уточнили, что один истребитель F-16 обходится Вашингтону в $200 млн. Эксперты отметили, что в долгосрочной перспективе ВВС Украины могут рассчитывать на постоянный приток старых истребителей американского и европейского производства.