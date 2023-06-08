В США захотели отправить Киеву готовые к списанию F-16 Defense News: истребители F-16 версии Block 70 для Украины оказались чрезмерно дорогими

Фото: US Air Force

F-16

Военные аналитики Джон Хен и Уильям Кортни в статье для Defense News написали, что передача Киеву новых самолетов F-16 модификации Block 70 оказывается слишком дорогой для США. По их словам, отправка Украине старых версий истребителей F-16 при этом потребует их замены через четыре — шесть лет. В издании уточнили, что один новый F-16 обходится в $200 миллионов.

Согласно недавнему отчету Счетной палаты правительства, эксплуатация одного F-16 стоит $4,6 миллиона в год, или $184 миллиона для парка из 40 самолетов. Бюджет Воздушных сил Украины в 2020 году составил почти $1,1 миллиарда, включая поддержку около 70 старых, бывших советских истребителей, — сказано в публикации.

Эксперты уточнили, что в долгосрочной перспективе ВВС Украины могут рассчитывать на постоянный приток старых истребителей американского и европейского производства.

Ранее министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что задержки с поставками истребителей F-16 на Украину связаны с техническими сложностями, которые Киев и западные партнеры пытаются сейчас решить. По его словам, иностранная военная авиация должна поступить на Украину в ближайшее время. Глава ведомства отметил, что это «непростой процесс».