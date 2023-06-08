«Непростой процесс»: глава МИД Украины объяснил отсутствие поставок F-16 Глава МИД Украины объяснил отсутствие поставок F-16 техническими сложностями

Фото: US Air Force/flickr.com

Задержки с поставками истребителей F-16 на Украину связаны с техническими сложностями, которые Киев и западные партнеры пытаются сейчас решить, заявил в эфире телеканала «1 + 1» министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. По его словам, иностранная военная авиация должна поступить на Украину в ближайшее время.

Коалиция эта, она, скажем так, крепчает. <...> Я говорил и еще раз скажу: все будет. Будут F-16. Нужно просто решить технические моменты, это непростой процесс. Сейчас военные работают над тем, чтобы это все организовать, — сказал Кулеба.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ не смогут задействовать истребители F-16 во время контрнаступления летом, поскольку на подготовку пилотов и инженеров требуется время. Он добавил, что применить эти истребители получится осенью или зимой.

Председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что Киев не сможет вернуть утраченные территории в ближайшее время, однако эта задача потенциально реализуема военным путем. По его словам, большую поддержку ВСУ окажут поставки истребителей F-16, а также дополнительные средства ПВО. Милли подчеркнул, что США продолжат предоставлять помощь Киеву.