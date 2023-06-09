«Разумеется, ожидаемы»: Белый дом о потерях ВСУ при контрнаступлении Координатор Белого дома в СНБ Кирби: потери ВСУ были ожидаемы при активизации боев

Фото: Michael Reynolds / Keystone Press Agency / Global Look Press

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил телеканалу CNN, что потери украинских сил в наступательных действиях были ожидаемыми. Так он прокомментировал информацию от источников издания о том, что ВСУ несут тяжелые потери. По его словам, Вашингтон и его союзники готовы предоставить всю необходимую поддержку Киеву.

Разумеется, можно ожидать потерь в этих активизировавшихся боях. Мы намерены сосредоточиться на том, что если, когда и как президент Зеленский захочет воевать вдоль этой линии или любой другой, он получит всю необходимую поддержку не только от США, но и 50 наших партнеров, — сказал Кирби.

Он добавил, что президент США Джо Байден провел встречу со своим британским коллегой премьер-министром Риши Сунаком по вопросу о дальнейшей помощи Украине.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что слова госсекретаря США Энтони Блинкена о его убежденности в «поражении» президента России Владимира Путина в СВО говорят о том, что Белый дом готов и дальше жертвовать украинцами ради собственных интересов. Военный отметил, что американские власти «совершенно не волнует то, что происходит внутри страны».