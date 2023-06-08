«Должно быть стыдно»: Блинкена осудили за готовность пожертвовать Украиной Полковник Макгрегор: власти США совершенно не волнует то, что происходит на Украине

Фото: Antti Aimo-Koivisto / imago-images.de / Global Look Press

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил YouTube-каналу Judging Freedom, что слова госсекретаря США Энтони Блинкена о его убежденности в «поражении» президента России Владимира Путина в СВО говорят о том, что Белый дом готов и дальше жертвовать украинцами ради собственных интересов. Военный отметил, что американские власти «совершенно не волнует то, что происходит внутри страны».

Нужно признать, что это бесчеловечно по отношению украинцам. Для меня это непостижимо с первого дня конфликта. Их совершено не волнует то, что происходит внутри страны. Это ровно противоположно тому, что мы отстаиваем как американцы, им должно быть стыдно за свое поведение, — сказал Макгрегор.

По его словам, Путин «уже одержал победу над Западом» тем, что в европейских странах усиливается рецессия в экономике.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не будут пытаться ускорить процесс принятия Украины в Североатлантический альянс. Представитель американской администрации пояснила, что существует определенный процесс принятия страны в НАТО, в котором принимают участие все члены Альянса. Жан-Пьер добавила при этом, что Вашингтон сохраняет приверженность «политике открытых дверей».