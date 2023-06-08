Российские зенитчики сбили украинский Су-25 под Херсоном РИА Новости: российские зенитчики сбили украинский Су-25 под Херсоном

Фото: МО Украины

Су-25

Военнослужащие зенитно-ракетных войск РФ сбили украинский самолет Су-25 при попытке нанести удар по российским позициям на Херсонском направлении в зоне СВО, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По его словам, в атаке участвовали два самолета, однако второму удалось избежать удара.

В 12.30 противник нанес авиаудар по подразделениям группировки войск «Днепр». Удар осуществлялся двумя Су-25 на предельно малой высоте, с применением неуправляемых авиационных ракет (НАР), в направлении Осокоровка — Бабино. Боевую задачу авиация противника не выполнила, НАР упали в воду. Один самолет был сбит умелыми и слаженными действиями стрелков-зенитчиков соединения, — сказал собеседник агентства.

По данным РИА Новости, украинский истребитель был сбит при помощи двух ракет, запущенных из ПЗРК «Верба» Самолет был уничтожен в 6 километрах от его стартовой позиции.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ обстреляли пункт эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани. По его словам, два человека погибли, в том числе беременная женщина. Еще двое получили ранения.