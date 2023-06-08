Два человека погибли при обстреле ВСУ пункта эвакуации в Херсонской области Сальдо: два человека погибли при обстреле ВСУ пункта эвакуации в Голой Пристани

Фото: t.me/SALDO_VGA

ВСУ обстреляли пункт эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани Херсонской области, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. По его словам, два человека погибли, в том числе беременная женщина. Еще двое получили ранения.

Боевики киевского режима сегодня совершили отвратительное преступление. Они обстреляли пункт эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани. Погибли два человека, в том числе 33-летняя беременная женщина. Еще два человека ранены, их везут в больницу, — написал врио губернатора.

В ночь на 6 июня была разрушена Каховская ГЭС и прорвана плотина, расположенная на Днепре выше Херсона по течению. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов. По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в зоне затопления оказались около 40 тысяч человек.

Вечером 7 июня Сальдо сообщил, что из Херсонской области было эвакуировано более четырех тысяч человек. Он отметил, что эвакуированных пока меньше, чем развернутых мест для их размещения.

8 июня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что пять человек погибли из-за подтоплений после разрушения ГЭС. По его словам, еще 41 человек пострадал.