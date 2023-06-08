В Херсонской области назвали число погибших после подрыва Каховской ГЭС Мэр Новой Каховки Леонтьев: пять человек погибли после разрушения Каховской ГЭС

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Центральная площадь Новой Каховки, затопленная после разрушения Каховской ГЭС

Пять человек погибли из-за подтоплений после разрушения Каховской ГЭС, сообщил в эфире «Соловьев Live» глава Новой Каховки Владимир Леонтьев. По его словам, еще 41 человек пострадал.

Из семи человек, которые занимались выпасом скота, пятеро утонули. Сейчас занимаемся эвакуацией двух оставшихся, — сказал Леонтьев.

В ночь на 6 июня была разрушена Каховская ГЭС и прорвана плотина, расположенная на Днепре выше Херсона по течению. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов. По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в зоне затопления оказались около 40 тысяч человек. Заместитель генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс заявил, что организация готова оказать содействие пострадавшим в зоне разрушения.

Позже Леонтьев сообщил, что около 100 жителей Новой Кахoвки по-прежнему остаются в затопленном городе. По его словам, люди нуждаются в срочной эвакуации, однако они заблокированы в своих домах из-за cильного затопления. Спасатели пытаются вызволить их.

Вечером 7 июня врио главы региона Владимира Сальдо сообщил, что из Херсонской области было эвакуировано более четырех тысяч человек. Он отметил, что эвакуированных пока меньше, чем развернутых мест для их размещения.