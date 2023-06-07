Около 100 человек не могут выбраться из затопленной Новой Каховки Мэр Новой Каховки сообщил, что около 100 человек не могут выбраться из затопленного города

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Около 100 жителей Новой Каховки по-прежнему остаются в затопленном городе, сообщил в эфире Первого канала глава населенного пункта Владимир Леонтьев. По его словам, люди нуждаются в срочной эвакуации, однако они заблокированы в своих домах из-за сильного затопления. Спасатели пытаются вызволить их.

Осуществляются работы по спасению людей, которые в настоящий момент — около 100 человек — требуют эвакуации, они заблокированы на корсунских дачах, — сказал Леонтьев.

Он также заявил, что во время эвакуации жителей Новой Каховки ВСУ ударили по городу из беспилотника. По подсчетам мэра, из Каховского водохранилища ежесекундно сбрасывается более 30 тысяч кубометров воды.

В ночь на 6 июня была разрушена Каховская ГЭС и прорвана плотина, расположенная на Днепре выше Херсона по течению. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов. По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в зоне затопления оказались около 40 тысяч человек. Заместитель генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс заявил, что организация готова оказать содействие пострадавшим в зоне разрушения.