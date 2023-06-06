В ООН захотели помочь пострадавшим в зоне разрушения Каховской ГЭС

Фото: Sean Kilpatrick / Keystone Press Agency / Global Look Press

Заместитель генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс заявил, что организация готова оказать содействие пострадавшим в зоне разрушения Каховской ГЭС, передает РИА Новости. Он при этом признался, что «это будет непросто». По его словам, в ООН «крайне озабочены» положением людей на поврежденных территориях.

Мы готовы сделать все возможное для того, чтобы достичь всех, кто оказался затронут и нуждается в помощи, но это будет непросто. ООН крайне озабочена положением людей на поврежденных территориях, с которыми сейчас нет связи, — сказал Гриффитс.

Представитель международной организации добавил, что ООН готова направить представителей и сотрудников гуманитарных миссий в контролируемые Россией районы.

Ранее глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев рассказал, что уровень воды в Новой Каховке начал понемногу спадать. Он добавил, что вода ушла из города «буквально на один-два сантиметра». Глава города при этом подчеркнул, что это не общая тенденция, но отметил, что ситуация остается контролируемой. По его словам, на Каховской ГЭС уничтожены задвижки, но сама дамба не пострадала. Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.