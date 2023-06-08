Карелин пообещал миллионные премии за головы командиров ВСУ «Сила Ермака»: бизнесмены Сибири заплатят миллионы рублей участникам СВО за уничтожение командиров ВСУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Депутат Госдумы Александр Карелин

Группа предпринимателей Сибири выразила готовность выплатить участникам СВО деньги за ликвидацию командиров ВСУ, заявил депутат Госдумы Александр Карелин в видеообращении, опубликованном на странице «Единая Россия | Новосибирская область» в соцсети «Вконтакте». Кроме того, бизнесмены намерены заплатить за уничтожение тяжелой военной техники: танков и ЗРК. Для этого планируется создать специализированный призовой фонд, пояснил депутат.

Создали призовой фонд, чтобы поощрять вас, — говорит Карелин.

При этом имена донатеров фонда депутат не раскрывает. Суммы, предусмотренные для поощрения военнослужащих, опубликовал Telegram-канал «Сила Ермака» отряда специального назначения «Ермак». За танки предусмотрена награда от 500 тысяч до 5 млн рублей, за БМП — 500 тысяч рублей, за БТР — 500 тысяч рублей, за живого или мертвого командира нацбата — 10 млн рублей.

Чтобы получить премию за успех, присылайте свои контакты, видео и фото с добытыми трофеями на электронный почтовый ящик, — говорится в сообщении спецназа.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому семьи сотрудников МЧС, погибших при исполнении обязанностей в зоне проведения спецоперации, получат выплаты в размере 5 млн рублей. В случае ранения выплаты составят 3 млн рублей.