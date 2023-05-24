Семьям погибших в зоне СВО сотрудников МЧС выплатят на 5 млн рублей Путин установил выплаты в пять млн рублей семьям сотрудников МЧС, погибшим в зоне СВО

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Семьи сотрудников МЧС, погибших при исполнении обязанностей в зоне проведения спецоперации, получат выплаты в размере 5 млн рублей. В случае ранения выплаты составят три млн рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В случае гибели (смерти) военнослужащих спасательных воинских формирований, сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, работников МЧС, выполнявших возложенные на них задачи на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины в период проведения специальной военной операции, либо смерти указанных военнослужащих, сотрудников, работников до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы (увольнения co службы, прекращения трудового договора), наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученного ими при выполнении таких задач, членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей в равных долях, — говорится в указе.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в апреле распорядился выплатить пособие в один миллион рублей членам семьи гражданина, погибшего в результате теракта на Крымском мосту. Согласно документу, деньги будут переданы в равных долях каждому члену семьи. Средства выделены из резервного фонда.