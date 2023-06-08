Минобороны России сообщило о ночной попытке ВСУ пробиться к морю

Фото: МО Украины

ВСУ в ночь на 8 июня попытались проломить российскую оборону для дальнейшего выхода к морю, заявил командующий 58-й армией Вооруженных сил России генерал-майор Иван Попов, чьи слова приводит Telegram-канал Минобороны РФ. По мнению Попова, этому удалось воспрепятствовать при помощи разведки, огневого поражения и танков, которые смогли отразить попытки ВСУ проломить оборону.

Генерал добавил, что высочайшая плотность минных полей в обороне позволила остановить все четыре колонны украинских войск.

Впереди нас ждет тяжелая работа, все только начинается. Поэтому будем готовиться, будем следить, будем смотреть и будем выполнять возложенную на армию боевую задачу, — сказал Попов.

8 июня телеканал ABC со ссылкой на военнослужащих и украинских чиновников сообщил, что контрнаступление ВСУ уже началось. По данным американских журналистов, украинские войска, в том числе ударные подразделения, вооруженные западным оружием и обученные тактике НАТО, усилили свои удары по передовым позициям на юго-востоке страны.

Немногим ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военные пытаются начать полномасштабное контрнаступление на Запорожском направлении в зоне СВО. По его словам, попытки продолжаются уже четыре дня подряд, однако никаких успехов у ВСУ пока не наблюдается.