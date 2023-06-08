Группу пленных ВСУ из Закарпатья передали Венгрии при участии РПЦ РПЦ объявила о передаче Венгрии украинских военнопленных закарпатского происхождения

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Группа украинских пленных родом из Закарпатья была передана Венгрии при посредничестве Русской православной церкви (РПЦ), говорится в заявлении, опубликованном на сайте Московского патриархата. В РПЦ подчеркнули, что эта инициатива была обусловлена «побуждениями христианского человеколюбия» и осуществлена с благословения патриарха Кирилла.

8 июня 2023 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при посредничестве РПЦ в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны состоялась передача Венгрии группы участвовавших в боевых действиях украинских военнопленных закарпатского происхождения, — говорится в заявлении.

Также отмечается, что в роли посредников в процессе передачи участвовали глава департамента внешних церковных связей митрополит Антоний и советник патриарха протоиерей Николай Балашов.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит интеграцию Украины в Евросоюз и НАТО, если власти этой страны будут и дальше нарушать права венгерского меньшинства в Закарпатье. Венгерские школы в регионе находятся в опасности, отметил министр на встрече в Нью-Йорке с помощником генсека ООН по правам человека Илзе Брандс Керис.