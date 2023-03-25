В Венгрии объяснили нежелание допускать интеграцию Украины в ЕС и НАТО Сийярто: Венгрия не допустит интеграцию Киева в ЕС и НАТО из-за нарушения прав меньшинств

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Петер Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит интеграцию Украины в Евросоюз и НАТО, если власти этой страны будут и дальше нарушать права венгерского меньшинства в Закарпатье. Венгерские школы в регионе находятся в опасности, написал министр в соцсетях.

Свою позицию он пояснил на встрече в Нью-Йорке с помощником генсека ООН по правам человека Илзе Брандс Керис.

В то время как 1,3 тысячи школ и детских садов в Венгрии принимают детей украинских беженцев, 99 венгерских начальных и средних школ на Украине находятся под угрозой закрытия из-за украинского закона об образовании, — подчеркивается в его сообщении.

Сийярто напомнил, что в последние годы Киев принял ряд законов, которые, по его мнению, неуклонно нарушают и сокращают права меньшинств, связанные с использованием родного языка. Свои обещания исправить ситуацию, Киев до сих пор не выполнил, добавил министр.

Ранее Петер Сийярто заявил, что Венгрию хотят втянуть в военный конфликт на Украине и усиливают на нее давление, однако Будапешт не станет менять свою позицию и не будет поставлять оружие в соседнюю страну. Руководство Венгрии с самого начала событий на Украине заявило, что не будет передавать Киеву оружие, и предложило решать конфликт с помощью мирных переговоров.