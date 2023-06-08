Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС возросло Сальдо: число погибших в Херсонской области из-за подрыва Каховской ГЭС выросло до семи

Фото: Matthew Hatcher/Keystone Press Agency/Global Look Press

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале сообщил, что из-за разлива воды после разрушения Каховской ГЭС погибли семь человек. Сальдо добавил, что в медицинских учреждениях региона находятся 62 пострадавших. По его словам, ущерб, нанесенный региону после подрыва станции, оценивается минимум в 1,5 млрд рублей.

62 человека с пострадавших территорий госпитализированы в лечебные учреждения за 15-километровой зоной. Врачи оказывают им все необходимое лечение. К сожалению, есть погибшие — семь человек, — написал Сальдо.

Из пострадавших районов эвакуированы пять тысяч человек, а в пунктах временного размещения находится около тысячи человек. Врио главы региона отметил, что основной пик подъема воды пройден, но еще «огромные территории Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов остаются под водой».

Ранее жители села Правые Солонцы Херсонской области рассказали NEWS.ru, что испытывают трудности с эвакуацией после затопления, вызванного разрушением Каховской ГЭС. Обрушение ГЭС спровоцировало затопление близлежащих городов и части Херсона — некоторые почти полностью оказались под водой. Есть жертвы и пропавшие без вести. По словам местных жителей, они третий день сидят на крышах домов в ожидании спасателей, однако помощи пока нет.