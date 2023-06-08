Жители затопленных городов Херсонщины пожаловались на проблемы с эвакуацией

Фото: Matthew Hatcher/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители села Правые Солонцы Херсонской области испытывают трудности с эвакуацией после затопления, вызванного разрушением Каховской ГЭС. Об этом они рассказали NEWS.ru. Обрушение ГЭС спровоцировало затопление близлежащих городов и части Херсона — некоторые почти полностью оказались под водой. Есть жертвы и пропавшие без вести. По словам местных жителей, они третий день сидят на крышах домов в ожидании спасателей, однако помощи пока нет.

По словам местного жителя Александра, на многих крышах в селе сидят люди. Сам он вместе соседями также залез на чердак, спасаясь от наводнения ещё вечером 6 июня.

Никого вокруг нет, за сегодня ни одной лодки не видели, нужно не еду развозить, а людей вывозить, вода поднимается, ещё. Ещё на один метр поднимется, — и умрут сотни людей, просто негде будет сидеть, а долго не поплаваешь. Вы понимаете, что такое 3,5 метра воды в глубину вокруг по всему горизонту? Это как в открытом море плавать, — возмущается он.

Он добавил, что запасы еды и воды у него уже закончились.

О проблемах с эвакуацией NEWS.ru рассказала женщина по имени Юлиана, чьи сестры остаются в Правых Солонцах. Женщина говорит, что не может выйти с ними на связь.

В 8 утра последний раз общалась с сестрами, они были на чердаке, и там уже была вода. Я не знаю, что с ними, просто пишу куда можно, во все группы (в соцсетях. — NEWS.ru) и прошу помощи. У моей сестры большой дом, и то затопило, — пожаловалась она.

8 июня власти Новой Каховки заявили, что при наводнении погибли пять местных жителей. В свою очередь МЧС России сообщает, что из подтопленных районов удалось эвакуировать 300 человек за последние сутки. Всего с начала трагедии эвакуировали четыре тысячи человек, отчитался врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.