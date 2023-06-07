Последствия прорыва дамбы Каховской ГЭС: фотогалерея 6 июня прорвалась плотина Каховской ГЭС, расположенная на Днепре выше Херсона по течению. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов.

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

В ночь на 6 июня прорвалась плотина Каховской ГЭС, расположенная на Днепре выше Херсона по течению. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов.

Российские власти назвали произошедшее результатом обстрела Вооруженных сил Украины, Киев в ответ обвинил в подрыве плотины Россию. Некоторые специалисты считают, что дамба могла разрушится от накопленных повреждений вследствие близких разрывов от снарядов.

По заявлению Киева, в зоне риска на правобережье Днепра находятся около 80 населенных пунктов, украинские власти объявили эвакуацию примерно 16 тыс. человек. Российские власти также проводят эвакуацию. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил о пропаже без вести семи человек вследствие прорыва дамбы, а также затоплении самого города и еще ряда населенных пунктов — Днепряны, Алёшки, Кардашинка, Коханы, Голая Пристань, Рыбальче, всего 14-ти сел и городов.

Последствия прорыва дамбы Каховской ГЭС — в фотогалерее NEWS.ru