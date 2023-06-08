В Крыму ждут новое контрнаступление ВСУ Глава Крыма Аксенов назвал контрнаступление ВСУ неосновным и допустил новое

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Аксенов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут предпринять новые попытки контрнаступления, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в интервью телеканалу «Крым 24». По его словам, все последние действия ВСУ не были ключевым элементом их плана.

Это лишь эпизод в данном случае. Это не основное контрнаступление. С точки зрения военной стратегии наши ребята удержали полностью все ситуации, все позиции, — подчеркнул Аксенов.

Далее Аксенов высказал предположение, что в подготовке украинских военных к контрнаступлению участвуют американские и британские спецслужбы. Он также выразил уверенность, что специальная операция завершится в пользу России.

8 июня телеканал ABC со ссылкой на военнослужащих и украинских чиновников сообщил, что контрнаступление ВСУ уже началось. По данным американских журналистов, украинские войска, в том числе ударные подразделения, вооруженные западным оружием и обученные тактике НАТО, усилили свои удары по передовым позициям на юго-востоке страны.

Немногим ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военные пытаются начать полномасштабное контрнаступление на Запорожском направлении в зоне СВО. По его словам, попытки продолжаются уже четыре дня подряд, однако никаких успехов у ВСУ пока не наблюдается.