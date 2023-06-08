ВСУ позарились на Запорожскую область: новости СВО на вечер 8 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ в ночь на 8 июня предприняли попытку прорыва обороны ВС РФ на Запорожском направлении силами до 1500 человек и 150 единиц бронетехники. По его словам, войска РФ нанесли превентивный удар по украинским подразделениям. Противник был остановлен и отошел с большими потерями, отметил министр.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее заявил, что солдаты ВСУ пытаются начать полномасштабное контрнаступление на Запорожском направлении в зоне СВО. По его словам, попытки продолжаются уже четыре дня подряд, однако никаких успехов у ВСУ пока не наблюдается. Рогов отметил, что украинская армия понесла большие потери при наступлении в Запорожской области. Он подчеркнул, что основное направление атаки находилось южнее и юго-восточнее города Орехова в направлении Токмака.

По мнению военного эксперта Анатолия Матвийчука, попытка прорыва Вооруженных сил Украины в Запорожье связана с инцидентом на Каховской гидроэлектростанции. Украинская армия пытается создать угрозы для Запорожской АЭС, отметил он. Матвийчук подчеркнул, что это не похоже на разведку боем, а является контратакой и контрударом.

В свою очередь экс-министр государственной безопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук считает, что солдаты ВСУ на Запорожском направлении пытаются измотать российские подразделения, которые уже давно находятся в зоне СВО, в частности, ранее участвовали в боях за Угледар. По его словам, хитрость украинских военных может заключаться в том, что после первой яростной атаки в наступление пойдут другие войска.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ понесли потери, в три раза превышающие показатели первой недели июня. По его словам, потери на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях связаны с контрнаступлением.

Также Марочко рассказал, что российские войска уничтожили высокопоставленных офицеров ВСУ, которые командовали наступлением под Белогоровкой в ЛНР. По его словам, удар был нанесен по командно-наблюдательному пункту ВСУ.

Фото: МО Украины

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ попытались прорвать оборону Артемовска и найти в ней уязвимое место. Он отметил, что ситуация в городе находится под контролем российских военных. По словам Пушилина, сейчас в Артемовске нет ни одного украинского военного.

Командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов отчитался, что российские военные планомерно уничтожают силы ВСУ в Марьинке ДНР. По его словам, город будет взят в ближайшее время.

В Минобороны РФ заявили, что дрон-камикадзе «Ланцет-3» уничтожил украинскую радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, подбитая РЛС является чувствительной потерей для ВСУ. Он отметил, что Германия поставляла эти комплексы не до конца проверенными, а в качестве поставщиков зенитно-управляемых ракет выступают США.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что утром 8 июня системы противовоздушной обороны поразили два воздушных объекта в Белгороде. О пострадавших и разрушениях он не рассказал. Позднее Гладков заявил, что ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковали села Вязовое и Староселье в Краснояружском районе. В результате падения беспилотника один человек пострадал, он доставлен в больницу с осколочными ранениями.

Ксения Собчак сообщила, что расселила за свой счет пять семей, эвакуированных из Шебекинского городского округа. Также телеведущая объявила сбор средств для 15 семей из Белгородской области, которым нужно время для того, чтобы адаптироваться в новых условиях. Команда Собчак берет на себя риелторские услуги, проверку документов и предоставляет реквизиты семьи.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ксения Собчак

«ЛуганскИнформЦентр» сообщил, что утром в Луганске прогремело несколько взрывов. Очевидцы отмечали, что над городом поднялся черный дым. По данным представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), удар по промзоне Луганска был нанесен ракетами Storm Shadow. В районе обстрела обнаружены фрагменты промаркированной ракеты.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ обстреляли пункт эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани. По его словам, два человека погибли, в том числе беременная женщина. Еще двое получили ранения.

По данным экстренных служб, более 14 тысяч домов в Херсонской области были затоплены после прорыва Каховской ГЭС. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что пять человек погибли из-за подтоплений после разрушения ГЭС. По его словам, еще 41 человек пострадал.

Как утверждает президент Белоруссии Александр Лукашенко, Украина взорвала Каховскую ГЭС, чтобы скрыть три дня контрнаступления, во время которых у ВСУ были большие потери. Глава государства также отметил, что первым о подрыве ГЭС заговорил Киев, а «на воре и шапка горит».

Зампред России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов заявил, что РФ предупреждала ООН об опасности ударов ВСУ по Каховской ГЭС. По его словам, сигналы Москвы проигнорировали.

Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа подчеркнул, что прорыв Каховской ГЭС не несет никаких угроз ядерной безопасности Запорожской атомной станции. По его словам, в ближайшее время ситуация на ЗАЭС не изменится.

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Вид на Каховскую ГЭС

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин пока не планирует посещать зону бедствия в Херсонской области. При этом он добавил, что ситуация в регионе после подрыва ГЭС в Новой Каховке находится на контроле главы государства.

Издание Politico сообщило, что западные союзники Украины обсуждают передачу Киеву старых истребителей F-18 наряду с F-16. По информации газеты, на Украину могут отправиться десятки старых, но исправных F-18, которые вскоре будут доступны для экспорта.

Также Politico пишет, что Конгресс США требует отправить на Украину новые дальнобойные ракеты ATACMS для реактивных систем залпового огня HIMARS. Соответствующую петицию направили американскому президенту Джо Байдену 10 членов палаты представителей от Республиканской партии.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что военный конфликт на Украине может продлиться еще очень долго, поэтому нужно подготовиться к продолжительной помощи Киеву. По его словам, это необходимо делать для достижения мира как на самой Украине, так и в Европе в целом.

По словам политолога Дмитрия Леви, российское общество, в отличие от европейского, в большей степени готово к тому, что противостояние на Украине примет затяжной характер. Он подчеркнул, что Европа в большей степени обеспокоена вопросами внутренней жизни, чем внешней, и может устать от слишком продолжительного конфликта.

Врио главы ДНР Денис Пушилин считает, что новым временным рубежом для российской армии в зоне СВО должен стать Днепр. По его мнению, взятие Днепра позволит эффективнее оградить жителей новых регионов страны от обстрелов ВСУ. Пушилин подчеркнул, что в дальнейшем нужно освобождать всю территорию Украины.

Издание «Блокнот Краснодар» сообщило, что вице-спикер гордумы Краснодара Геннадий Уфимцев пpинял решение уйти добровольцем в зону проведения военной операции на Украину. По cловам дeпутата, он пошел на этот шаг после атаки беспилотников на Краснодар и проникновения диверсантов на территорию Белгородcкой облаcти.

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