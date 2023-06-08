ВСУ начали массированную танковую атаку: новости СВО на утро 8 июня Последние новости об СВО на Украине

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Колонны танков ВСУ пошли в наступление в районе Орехова на Запорожском фронте, сообщил ночью 8 июня лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, в зоне между населенными пунктами Малая Токмачка и Новоданиловка развернулись боевые действия высокой интенсивности. Он добавил, что в ответ по ВСУ «от всей души» бьют российские артиллеристы и авиация ВКС.

Как уточнил в своем Telegram-канале военный корреспондент Семен Пегов, по состоянию на 07:00 мск 8 июня на направлении Орехов — Токмак продолжаются активные боевые действия. Он также добавил, что при атаке Орехова ВСУ задействовали около десяти танков. При поддержке бронетехники украинцы «зацепились» за передний край российских позиций. Бой продолжается. Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.

Ситуация в освобожденном Артемовске хоть и напряженная из-за непрерывных обстрелов со стороны украинских войск, но находится под контролем, отметил исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, город подвергается артиллерийским обстрелам и минометному огню, также зафиксировано использование беспилотников. Пушилин подчеркнул, что не стоит питать иллюзий относительно действий противника, который, по его мнению, будет стремиться восстановить потерянные позиции.

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Сотрудники Управления Федеральной Службы Безопасности России по Донецкой Народной Республике 8 июня задержали подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. Агент Михаил Михайленко прибыл на территорию ДНР для сбора информации о сотрудниках силовых структур и местах дислокации Вооруженных сил Российской Федерации. Он с 2018 года сотрудничал с украинской разведкой, регулярно получал денежные вознаграждения и поддерживал связь с кураторами по специально отработанным каналам связи под псевдонимом Сорок Первый.

Между тем бывший генсек НАТО Андерс Расмуссен заявил, что некоторые страны — члены НАТО могут ввести войска на Украину. По его словам, это может произойти в случае, если Киеву не предоставят гарантии безопасности на июльском саммите НАТО в Вильнюсе. Экс-глава Североатлантического альянса пояснил, что руководство Польши может собрать коалицию желающих вступить в конфликт на Украине. Расмуссен не стал прогнозировать действия остальных членов по Альянсу по защите этой коалиции в ходе боев с ВС РФ.

В ответ на это сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что рвущиеся в бой на Украине страны Восточной Европы не сделают и шагу без НАТО. Парламентарий отметил, что позиции Вашингтона и Брюсселя являются ключевыми в этом вопросе.

Сложная ситуация наблюдается и на Каховской ГЭС. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что сотрудники Управления организации по координации гуманитарных вопроcов (УКГВ) прибыли в Херсон для оценки ситуации с разрушением ГЭС. По данным ООН, ситуация может ухудшиться из-за подъема вoды: еще больше деревень и городов затопит, что повлияет на доступ людей к услугам и создаст угрозу для их здоровья. Дюжаррик уточнил, что представители ООН не смогли попасть на территорию, подконтрольную РФ.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на своей странице в Twitter, что страна в ближайшее время направит Украине помощь в связи с подрывом на Каховской ГЭС. Решение было принято в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

На данный момент из Херсонской области эвакуировано более четырех тысяч человек, заявил врио главы региона Владимира Сальдо. Он отметил, что эвакуированных пока меньше, чем развернутых мест для их размещения.

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Пик наводнения после катастрофы на Каховской ГЭС перемещается от Алешек в направлении Голой Пристани, где обстановка остается критической, заявил глава регионального правительства Андрей Алексеенко. По его словам, во многие районы можно добраться только на лодках. Он также подчеркнул, что спасательные команды работают без перерыва, но людей, нуждающихся в помощи, по-прежнему очень много, а расстояния между населенными пунктами большие.

Посол России в США Анатолий Антонов обратил внимание на то, что американские средства массовой информации проводят кампанию по дезинформации относительно ситуации вокруг Каховской гидроэлектростанции. Он подчеркнул, что американское правительство посредством местных СМИ пытается приукрасить действия властей Киева. В дополнение к этому посол России выразил опасение, что действия Украины, которые он характеризовал как террористические, продолжат получать поддержку со стороны США.

Между тем пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не будут пытаться ускорить процесс принятия Украины в Североатлантический альянс. Представитель американской администрации пояснила, что существует определенный процесс принятия страны в НАТО, в котором принимают участие все члены Альянса. Жан-Пьер добавила, что Вашингтон сохраняет приверженность «политике открытых дверей».

В течение последних 24 часов территория Донецкой Народной Республики подверглась 26 обстрелам со стороны украинских военных. В результате было выпущено 148 боеприпасов. Обстрелам подверглись районы шести населённых пунктов ДНР, включая Горловку, Широкую Балку, Донецк, Макеевку, Александровку и Старомихайловку. Представительство ДНР также сообщило о ранении двух мирных жителей в Донецке и Старомихайловке в результате обстрелов.

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