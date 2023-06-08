Россия обвинила американские СМИ в дезинформации о Каховской ГЭС Посол России в США Антонов обвинил американские СМИ в дезинформации вокруг Каховской ГЭС

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Посол России в США Анатолий Антонов обратил внимание на то, что американские средства массовой информации проводят кампанию дезинформации относительно ситуации вокруг Каховской гидроэлектростанции, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что американское правительство посредством местных СМИ пытается приукрасить действия властей Киева.

В местных СМИ идет целенаправленная кампания по дезинформации вокруг Каховской ГЭС. Появилось множество инсинуаций на тему того, что Россия якобы сама подорвала важнейший инфраструктурный объект, — заявил он.

В дополнение к этому посол России выразил опасение, что действия Украины, которые он характеризовал как террористические, продолжат получать поддержку со стороны США. Антонов назвал такую политику американских властей «необдуманной и вредной», считая, что она может привести к серьезным последствиям на мировой арене.

В ночь на 6 июня была разрушена Каховcкая ГЭС и прорвана плотина, расположенная на Днепре выше Херсона по течению. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов. По cловам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в зоне затопления оказались порядка 40 тысяч человек. Он позже сообщил, что в области затоплены 36 населенных пунктов.