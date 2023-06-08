Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР Представительство ДНР: украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию Донбасса

Фото: МО Украины

В течение последних 24 часов территория Донецкой Народной Республики (ДНР) подверглась 26 обстрелам со стороны украинских военных, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК). В результате было выпущено 148 боеприпасов.

На донецком направлении ВСУ осуществили 15 обстрелов, используя реактивные системы залпового огня и артиллерию калибра 155 мм. В районе Горловки было зафиксировано 11 обстрелов из артиллерии калибра 152 мм.

Обстрелам подверглись районы шести населённых пунктов ДНР, включая Горловку, Широкую Балку, Донецк, Макеевку, Александровку и Старомихайловку. Представительство ДНР также сообщило о ранении двух мирных жителей в Донецке и Старомихайловке в результате обстрелов.

За предыдущие сутки было зарегистрировано 43 обстрела со стороны украинских вооруженных формирований.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины за сутки более 500 раз обстреляли Белгородскую область. По его словам, 460 снарядов выпущено по Шебекинскому городскому округу, 26 взрывных устройств было сброшено с дронов. Также, по словам Гладкова, в поселке Маслова Пристань погибли две женщины, они находились в автомобиле, когда ВСУ обстреляли участок автодороги.