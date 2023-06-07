ВСУ нанесли более 500 ударов по Белгородской области Глава Белгородской области сообщил о более чем 500 ударах ВСУ по региону

Фото: t.me/vvgladkov

Вооруженные силы Украины за сутки более 500 раз обстреляли Белгородскую область, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, 460 снарядов выпущено по Шебекинскому городскому округу, 26 взрывных устройств было сброшено с дронов.

По Шебекинскому городскому округу выпущено 460 единиц различных боеприпасов, зафиксировано 26 сбросов взрывных устройств с БПЛА. Обошлось без пострадавших. В городе Шебекино удары наносились преимущественно по жилым массивам, — написал Гладков.

Кроме того, по селу Журавлевка выпущено 33 артиллерийских снаряда, дважды его атаковал дрон-камикадзе. В селах Лозовое и Нечаевка зафиксировано по три и восемь прилетов снарядов соответственно. Четыре минометных снаряда были выпущены по хутору Старый, еще шесть — по окраинам села Сподарюшино.

Также под обстрел попали села Цаповка и Козинка. Дроны атаковали поселки Горьковский, Новостроевка-Вторая и Таврово-8.

Гладков добавил, что село Безлюдовка ВСУ 16 раз обстреляли «Градами». Артиллерийские снаряды 15 раз прилетели по селу Муром, 57 раз — по Новой Таволжанке, еще девять раз — по хутору Гордюшкин и селу Сурково.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что украинские военные за час минимум 10 раз обстреляли Белгородскую область. Минобороны России эту информацию не комментировало.