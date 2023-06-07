Mash: ВСУ выпустили 10 снарядов за час по Шебекино

Фото: МО Украины

Telegram-канал Mash сообщает, что украинские военные вновь взялись за массовые обстрелы города Шебекино Белгородской области. По информации канала, за последний час были зафиксированы минимум 10 прилетов снарядов. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

Mash передает информацию со ссылкой на местных жителей. По данным Telegram-канала SHOT, после обстрелов Шебекино в городе начался сильный пожар.

Минобороны РФ 4 июня сообщило, что российские военные и пограничники выявили попытку украинской диверсионно-разведывательной группы переправиться через реку в районе Новой Таволжанки в Белгородской области. По противнику был нанесен удар из артиллерии, после чего он ретировался.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в селе Новая Таволжанка шел бой с группой диверсантов, которые требовали встречи с ним. Глава региона выражал надежду, что ДРГ будет уничтожена, заявив, что не может быть иного исхода, кроме как ее ликвидация.

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил прeзиденту РФ Владимиру Путину направить в Белгородскую область для борьбы с диверсантами чеченские подразделения. По его cловам, для ликвидации боевиков без последствий для населения необходимы особые знания и подготовка, которыми обладают чечeнские бойцы.