Гладков: в Новой Таволжанке идет бой с ДРГ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Новая Таволжанка идет бой с диверсионно-разведывательной группой (ДРГ). В обращении, опубликованном в Telegram-канале губернатора региона, он подчеркнул, что ДРГ требовала встречи с ним для обсуждения обмена пленных. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Увидел обращение подлецов, негодяев, убийц и фашистов, которые якобы хотят встречи со мной и предлагают разговор о пленных. На самом деле, с ДРГ сейчас идет бой в Новой Таволжанке. Я надеюсь, что все они будут уничтожены, — сказал Гладков.

По словам политика, иного исхода, кроме как ликвидация ДРГ, не может быть, поскольку ежедневно от рук противника погибают мирные жители, которых в Белгородской области «хоронят каждый день». После атак единственное, что остается, — искалеченные дети и старики, отметил он.

Ранее Гладков сообщил, что не менее пяти диверсионно-разведывательных групп заходили в Белгородскую область со стороны Украины с начала СВО. Он отметил, что регион живет в условиях фактического военного конфликта. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.