«Мы — солдаты»: Гладков об истинной роли губернаторов

Губернаторы регионов России являются солдатами президента страны Владимира Путина, такое мнение высказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, которые приводит ТАСС, руководители регионов исполняют решения главы государства на местах. Гладков подчеркнул, что озвучиваемые Путиным задачи решаются губернаторами в первую очередь.

Задачи, которые ставит президент, мы стараемся выполнить в первую очередь. Он руководитель, а мы люди, которые на своих местах те решения, которые он принимает, в том числе кадровые, исполняем. Мы — солдаты президента, поэтому по-другому выйти не может, — сказал глава Белгородской области.

Ранее Гладков обратил внимание, что Вооруженные силы Украины продолжают попытки прорыва на территорию Белгородской области, но все они успешно отражаются российскими войсками. Он также обвинил противника в целенаправленных обстрелах школ и детских садов и ударах по мирным жителям региона. По словам Гладкова, украинские военные пытаются убить «всех без разбора».