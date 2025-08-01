Двое мужчин получили ранения при атаке ВСУ по российскому региону Гладков: атака ВСУ по Белгородской области обернулась гибелью двух жителей

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали легковые автомобили в двух приграничных селах Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в результате ударов пострадали два мирных жителя.

Первый мужчина пострадал в районе села Нечаевка. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями руки, грудной клетки и баротравмой. Еще один беспилотник нанес удар по автомобилю в селе Смородино. Там мужчину с минно-взрывной травмой, баротравмой и осколочными ранениями доставили в местную ЦРБ.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали торговые помещения в Великих Копанях. По его словам, в результате удара беспилотным летательным аппаратом пострадали шесть человек.

До этого врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь информировал, что силы ПВО отразили атаку в Таганроге, Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском, Неклиновском и Тарасовском районах. По его словам, пострадавших нет.