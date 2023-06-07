Лукашенко помиловал россиянку Софью Сапегу: кто она и как это удалось Помиловать девушку, осужденную в Белоруссии, попросил губернатор Приморского края Олег Кожемяко

Фото: t.me/kozhemiakoofficial

Софья Сапега и Олег Кожемяко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал россиянку Софью Сапегу. Об этом рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко, который встретил ее сегодня на выходе из колонии. В прошлом году белорусский суд признал ее виновной в разжигании социальной ненависти и разглашении персональных данных и приговорил к шести годам заключения. NEWS.ru рассказывает, что известно о Сапеге и как удалось добиться её помилования.

Кто такая Софья Сапега

Софьи Сапеге 25 лет, она родилась во Владивостоке. В возрасте восьми лет Софья переехала вместе с матерью в Белоруссию, в город Пинск. При этом за ней сохранилось российское гражданство.

В 2015 году она окончила школу в Минске и поступила в Европейский гуманитарный университет в Вильнюсе, где училась по специальности «европейское право и право Европейского союза». Позже проходила практику на польском спутниковом телеканале «Белсат», который вещает в основном на белорусском языке.

Примерно в 2020 году Сапега начала встречаться с белорусским журналистом и оппозиционным активистом Романом Протасевичем, основателем Telegram-канала NEXTA.

Фото: facebook.com/pr0tez/Global Look Press Роман Протасевич

За что белорусский суд приговорил Сапегу к шести годам

По версии белорусских силовиков, Сапега принимала активное участие в организации протестов в Белоруссии летом 2020 года, в частности администрировала Telegram-канал «Черная книга Беларуси», в котором публиковались личные данные судей, прокуроров страны.

Сапегу задержали в мае 2021 года вместе с ее молодым человеком Романом Протасевичем. Telegram-канал NEXTA, связанный с Протасевичем, активно поддерживал протесты против итогов выборов президента Белоруссии, победителем которых был официально объявлен действующий президент Лукашенко. Позже Лукашенко назвал девушку «сообщницей» Протасевича.

В мае 2021 года Протасевич и Сапега вместе летели рейсом ирландской авиакомпании Ryanair из Греции в Литву, маршрут проходил над территорией Белоруссии. Самолет посадили в Минске по требованию белорусских властей. Утверждалось, что на борту может находиться бомба, есть угроза теракта. Взрывчатки в самолете не оказалось, но Роман и Софья были задержаны. После происшествия европейские страны закрыли свое небо для белорусской авиакомпании «Белавиа».

Фото: Тамара Беляева/РИА Новости Россиянка Софья Сапега (справа), обвиняемая по семи статьям Уголовного кодекса, в том числе в разжигании социальной вражды и розни, в Гродненском областном суде

В мае 2022 года Гродненский суд Белоруссии признал Сапегу виновной в разжигании социальной ненависти и разглашении персональных данных. Ее приговорили к шести годам колонии. Она обращалась к Александру Лукашенко с просьбой о помиловании, но тот ей отказал. В администрации президента заявили, что для положительного решения нет достаточного обоснования, к тому же Софья «не отбыла еще половину срока наказания».

А что с Протасевичем?

Протасевич, приговоренный к восьми годам колонии, был помилован в мае 2023 года. До этого он публично выражал раскаяние в оппозиционной деятельности и выступал с поддержкой Лукашенко. За время, прошедшее с его задержания, Протасевич заключил брак с другой девушкой.

Фото: instagram.com/sapega_sofia_/Global Look Press Софья Сапега

«Наша девочка за всё это тянет. А этот козёл (Роман Протасевич. — NEWS.ru) — нет других слов. Сволочь! И женился, и помиловали его. У меня мурашки по коже. Я не понимаю, что происходит», — так комментировала его помилование тётя Софьи Сапеги.

Попытка возвращения на родину

Почти год спустя после вынесения приговора Генпрокуратура Белоруссии, получив согласие самой Сапеги, одобрила ее экстрадицию в Россию. Предполагалось, что Софья будет отбывать остаток наказания на родине.

В мае 2023-го Пресненский суд должен был рассмотреть возможность ее передачи, однако дело было передано в Смоленск по подсудности — там у Сапеги была последняя регистрация по месту жительства в России. По словам адвоката девушки Антона Гашинского, после помилования рассмотрение этого вопроса потеряло актуальность.

Почему второе прошение о помиловании сработало

На этот раз родители Сапеги попросили обратиться с просьбой о помиловании главу Приморского края Олега Кожемяко. Его прошение было удовлетворено.

«Ему, видимо, не смогли отказать», — предположил адвокат Гашинский в разговоре с NEWS.ru. Он добавил, что Софья «летит домой и счастлива».

Как встречали Сапегу в России

Губернатор Приморского края лично встретил девушку у выхода из колонии.

«Уверен, Софья сделает выводы из этой истории. Это был серьёзный урок. Но благодаря доброй воле Александра Григорьевича вместо шести лет она провела в заключении два. Пусть ошибки юности останутся в прошлом, впереди новая большая жизнь», — написал Кожемяко.

Фото: t.me/kozhemiakoofficial Софья Сапега и Олег Кожемяко

Как Сапега прокомментировала помилование

Сапега также уже высказалась по поводу своего освобождения.

«Спасибо большое Александру Григорьевичу [Лукашенко] за возможность снова видеть свою семью и вернуться домой. За то, что мне был дан второй шанс. Он был дан немногим, а мне повезло. <...> Шоковое состояние, действительно. Пока тяжело», — сказала она.

Известие о помиловании стало полной неожиданностью для всей семьи Софьи Сапеги, признался в беседе с ТАСС отчим девушки Сергей Дудич. От лица всех родных он поблагодарил президента республики Александра Лукашенко и губернатора Приморского края Олега Кожемяко за оказанную помощь.

«Мы узнали об этом только что, нам даже трудно это осознать. У нас должно было состояться с ней свидание. Нас переполняет чувство благодарности белорусскому президенту, а также губернатору Приморского края», — сказал отчим Сапеги.

Уже завтра Софья будет в Москве, где ее встретит семья.

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