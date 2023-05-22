«Девочка сидит, а козёл помилован»: почему Лукашенко пожалел Протасевича Белорусский президент Александр Лукашенко помиловал журналиста через несколько дней после вынесения приговора

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Роман Протасевич

Бывший оппозиционный белорусский журналист и блогер Роман Протасевич был помилован президентом республики Александром Лукашенко. Это произошло через несколько дней после того, как суд в Минске приговорил его к восьми годам колонии за организацию беспорядков и нарушение общественного порядка, а также разжигание вражды и заговор с целью захвата власти неконституционным путем. Чем известен Протасевич и почему ему удалось избежать заключения — в материале NEWS.ru.

Как Протасевича помиловали через 13 дней после приговора

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал бывшего главного редактора оппозиционных Telegram-каналов Романа Протасевича. Как заявил сам бывший фигурант, указ о помиловании был подписан 16 мая — менее чем через две недели после вынесения приговора. Как передает РИА Новости, журналист заявил, что не собирается покидать Белоруссию и хочет быть полезным стране.

Как рассказал NEWS.ru политолог Кирилл Коктыш, Протасевич получил помилование, потому что после задержания пошел на сделку с властями.

«Он обратился за помилованием и его получил. По белорусской конституции правом помилования обладает исключительно президент. Протасевич раскаялся и осознал, что его использовали, сотрудничал со следствием. В этом плане к нему вопросов нет», — заявил Коктыш.

Эмоционально отреагировали на решение родственники Софьи Сапеги — бывшей девушки Романа Протасевича, с которой их вместе задержали. Впоследствии они расстались, Роман встретил другую избранницу, а Софья до сих пор находится за решеткой.

Фото: Global Look Press Софья Сапега

«Наша девочка за всё это тянет. А этот козёл [Роман Протасевич] — нет других слов. Сволочь! И женился, и помиловали его. У меня мурашки по коже. Я не понимаю, что происходит», — цитирует Mash тетю Софьи Сапеги.

В чем обвиняли Протасевича

Роман Протасевич до сентября 2020 года был главным редактором Telegram-каналов NEXTA и NEXTA Live. Эти оппозиционные белорусские медиа стали крупнейшими источниками информации во время массовых протестов против итогов выборов президента страны и последовавших отключений интернета. Постепенно каналы стали не только информировать об уличных акциях, но и координировать действия протестующих.

В ноябре 2020 года белорусские силовики заочно предъявили Роману Протасевичу, который на тот момент проживал в Вильнюсе, обвинения по трём статьям УК Белоруссии: «Организация массовых беспорядков», «Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок» и «Разжигание социальной вражды по профессиональному принципу».

«В ходе изучения информации, размещенной в Telegram-каналах, зафиксированы неоднократные факты призывов к протестам, блокированию дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения. Полученные результаты психолингвистической экспертизы, проведенной экспертами Государственного комитета судебных экспертиз, приобщены к материалам уголовного дела и подтверждают выводы следствия», — сообщал белорусский СК.

Вместе с создателем Telegram-канала NEXTA Степаном Путило белорусский КГБ внёс Романа Протасевича в список террористов.

Как Протасевич оказался в руках белорусских силовиков

В мае 2021 года Протасевич со своей девушкой — студенткой Европейского гуманитарного университета россиянкой Софьей Сапегой полетел из Вильнюса в Афины на Дельфийский экономический форум. Перед вылетом из Греции Роман в личной переписке предположил, что в аэропорту за ним ведётся слежка.

Фото: Global Look Press Роман Протасевич

23 мая 2021 года самолет авиакомпании Ryanair, в котором Протасевич и Сапега летели в Вильнюс из Афин, получил сообщение о минировании и был вынужден совершить посадку в аэропорту Минска. Там Протасевича и Сапегу задержали белорусские силовики.

Первоначально белорусское агентство БелТА сообщило, что инициатива досрочного приземления исходила от пилотов, при этом по поручению Александра Лукашенко для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель.

В Ryanair утверждали, что курс полета изменили по указанию Центра по управлению воздушным движением Белоруссии. Позднее в Международной организации гражданской авиации (ICAO) провели расследование инцидента и заявили о намеренном распространении ложного сообщения о бомбе якобы «по указанию высших должностных лиц правительства Белоруссии».

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, экс-министр культуры республики Павел Латушко предполагал, что авиационные власти страны якобы угрожали сбить пассажирский лайнер Ryanair с Протасевичем и Сапегой на борту.

Что произошло с Протасевичем и Сапегой после задержания

После задержания Роман Протасевич и Софья Сапега оказались в СИЗО. К Протасевичу несколько дней не пускали родных и адвоката. В то же время начальник КГБ Белоруссии Иван Тертель назвал Романа Протасевича «террористом» и сказал, что задержанный «даёт показания о спонсорах и заказчиках».

3 июня 2021 года белорусский государственный телеканал «ОНТ» опубликовал интервью с Протасевичем, где тот заявил, что признаёт вину в организации беспорядков в Минске в августе 2020 года, а также сказал, что уважает Александра Лукашенко.

Фото: Тамара Беляева/РИА Новости Софья Сапега (слева)

Софье Сапеге были предъявлены обвинения в возбуждении социальной розни, совершенного группой лиц, которое повлекло тяжкие последствия, а также в незаконном сборе и распространении персональной информации. По версии следствия, она вела Telegram-канала «Черная книга Беларуси», где размещались персональные данные силовиков, прокуроров, судей и других госслужащих.

25 июня 2021 года родственники Сапеги и Протасевича сообщили, что задержанных отпустили под домашний арест. По словам представителей СК Белоруссии, оба фигуранта заключили досудебное соглашение со следствием, исходя из чего им сменили меру пресечения.

В мае 2022 года стало известно, что Протасевич больше не состоит в отношениях с Сапегой и женился на другой женщине.

Что с Протасевичем и Сапегой стало после приговоров

Суд над Романом Протасевичем начался 16 февраля 2023 года в Минске. В апреле прокуратура запросила для него 10 лет колонии, а 3 мая он получил восемь лет. Гособвинение просило для него десять лет заключения. Остальные фигуранты дела — Ян Рудик и Степан Путило — заочно были приговорены к 19 и 20 годам лишения свободы. Они находятся в эмиграции.

Фото: Наталья Таланова/ТАСС Роман Протасевич

Софья Сапега 6 мая 2022 года была в закрытом режиме приговорена к шести годам лишения свободы Гродненским городским судом. Поскольку она являлась гражданкой РФ, в Кремле заявляли, что следят за ее судьбой, но принимают во внимание наличие у неё вида на жительство в Белоруссии. В местном МИД допускали, что девушка может быть передана России или помилована Лукашенко, но только после суда, который пройдёт в Минске.

Сапега не стала обжаловать приговор, но обратилась к президенту Белоруссии с просьбой о помиловании, в январе она получила отказ. В апреле была запущена процедура экстрадиции Софьи Сапеги в РФ для отбывания наказания. Как расcказал NEWS.ru адвокат Антон Гашинский, 24 мая Пресненский суд Москвы решит, возможна ли передача бывшей девушки Романа Протасевича в Россию.

Что еще известно о Романе Протасевиче

Роману Протасевичу 28 лет, он несколько лет занимался журналистикой, был политическим активистом, участвовал в акциях протеста с начала 2010-х. С 2011 года был членом белорусской оппозиционной организации «Молодой Фронт». Учился на факультете журналистики Белорусского государственного университета, но, по данным издания Euroradio, вскоре был отчислен. По информации Forbes, до этого он один семестр отучился на факультете компьютерных систем и сетей Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники.

Фото: Global Look Press Роман Протасевич

Работал журналистом в белорусских СМИ, специализировался на фоторепортажах. Также занимался производством видеоконтента. Освещал вооружённый конфликт в Донбассе, где, по собственному утверждению, был ранен. По некоторым данным, пока не подтверждённым, состоял в вооружённых формированиях на стороне Киева. Так, в разговоре с белорусским госканалом ОНТ Протасевич рассказывал, что давал интервью как боец с позывным Ким, представлявший украинские вооружённые силы, однако в боевых действиях не участвовал, несмотря на получение штатного пулемёта.

Генпрокуратура ЛНР обращалась к белорусским властям с просьбой предоставить возможность провести следственные действия с Романом Протасевичем. Там ему якобы грозило до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение по подозрению в участии в боевых действиях на стороне Киева. В ответ на запрос Александр Лукашенко не возражал против того, что силовики из Луганска приедут в Минск и проведут с Протасевичем беседу.