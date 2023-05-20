Стала известна дата рассмотрения дела Софьи Сапеги в России 24 мая суд решит, сможет ли Сапега отбывать наказание в России

Фото: Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС

Гражданка РФ Софья Сапега во время оглашения приговора в Гродненском областном суде

Пресненский районный суд города Москвы 24 мая решит, возможна ли передача Софьи Сапеги из Белоруссии в Россию для отбывания наказания. Об этом NEWS.ru узнал из карточки дела на сайте суда, информацию также подтвердил адвокат Сапеги Антон Гашинский.

Суд будет рассматривать возможность и срок, — сказал он.

Защитник добавил, что девушки на заседании не будет, сейчас она находится в белорусской колонии.

На сайте суда указана статья, по которой Сапега отбывает наказание в Белоруссии: «Незаконные собирание либо распространение информации о частной жизни» (ст. 179 УК РБ). При этом в карточке дела не упоминается статья о разжигании социальной вражды, по которой девушку также признали виновной и по которой она получила шесть лет колонии.

Среди прочего суду предстоит установить, какой статье российского УК соответствует статья, по которой осуждена Софья в Белоруссии.

6 мая 2022 года Гродненский областной суд в Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы за ведение Telegram-канала «Черная книга Беларуси», где были размещены персональные данные силовиков, прокуроров, судей и других госслужащих. Ее признали виновной в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни по признаку социальной принадлежности, совершенных группой лиц, которые повлекли тяжкие последствия, а также в незаконном сборе и распространении персональной информации.

Девушка не стала обжаловать приговор, но обратилась к президенту республики с просьбой о помиловании. В январе стало известно, что в помиловании отказано. Спустя три месяца Генпрокуратура Белоруссии согласилась передать Сапегу для отбывания наказания в Россию, так как Софья является российской гражданкой.

Девушку задержали в мае 2021 года после принудительной посадки самолета в Минске. Она летела из Афин в Вильнюс со своим молодым человеком — экс-главредом белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Позднее Протасевич расстался с девушкой, женился на другой, стал сотрудничать со следствием и властями, но получил восемь лет колонии.