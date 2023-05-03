Роман Протасевич приговорен к восьми годам колонии

Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Роман Протасевич

Минский областной суд приговорил бывшего главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича к восьми годам колонии, сообщает БелТА. Еще двое фигурантов дела Ян Рудик и Степан Путило заочно приговорены к 19 и 20 годам колонии соответственно.

Суд заключил, что в составе организованной группы фигуранты устроили заговор с целью захвата власти неконституционным путем.

Ранее стало известно, что Протасевич полностью признал свою вину перед началом суда. Рудик и Путило покинули страну, поэтому в отношении них делопроизводство будет вестись заочно. Таким же образом им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Все трое фигурантов участвовали в координации массовых протестов в 2020 году в Белоруссии, которые начались сразу после объявления результатов президентских выборов.

Бывшую девушку Протасевича, россиянку Софью Сапегу задержали 23 мая 2021 года после вынужденной посадки в Минске самолета Ryanair, на котором она летела из Афин в Вильнюс вместе с бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA. Сапега в ходе следствия призналась, что вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков. Суд приговорил россиянку к шести годам колонии общего режима. Позже Генпрокуратура Белоруссии дала предварительное согласие на отправление Сапеги в Россию для отбывания уголовного наказания.