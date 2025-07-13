Зарубежные сервисы уличили в скрытом сборе личных данных

Зарубежные сервисы собирают личные данные пользователей, никак не предупреждая об этом, заявил член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин. По его словам, для этого используются встроенные трекеры, куки и пиксели отслеживания. Кроме того, в ход идут скрытые запросы к серверам, передающие сведения о действиях, местоположении, устройстве и предпочтениях пользователей, передает РИА Новости.

Сбор персональных данных — один из главных активов цифровых платформ, и многие иностранные сервисы делают это незаметно для пользователя. <…> Все это позволяет формировать подробные цифровые профили без явного согласия человека, — сказал Немкин.

Депутат добавил, что все собираемые средства в дальнейшем используются для маркетинга. Они также позволяют разработчикам приложений формировать поведенческую модель пользователя.

Ранее IT-эксперт Владимир Зыков предупредил, что внезапная активация веб-камеры без участия пользователя может указывать на слежку. По его словам, снижение производительности компьютера — это также тревожный звонок.