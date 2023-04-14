Генпрокуратура Белоруссии дала предварительное согласие на отправление россиянки Софьи Сапеги на родину для отбывания уголовного наказания, сообщил РИА Новости адвокат Антон Гашинский. По его словам, теперь остается дождаться суда в России для определения наказания.
Отказов мы не получали. Предварительное согласие Белоруссии было получено. <...> Ждем суда в России, — сказал защитник Сапеги.
Сейчас Сапега находится в женской колонии в Гомеле. Ее задержали в мае 2021 года после принудительной посадки самолета в Минске. Она летела из Афин в Вильнюс со своим молодым человеком — экс-главредом белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Позднее Протасевич стал сотрудничать со следствием и властями.
Гродненский областной суд признал Сапегу виновной в сборе и распространении информации о силовиках, прокурорах и чиновниках, а также возбуждении социальной вражды, приговорив к шести годам колонии. После вынесения приговора девушка писала прошение на имя белорусского президента Александра Лукашенко и просила о помиловании.