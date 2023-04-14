Осужденная в Белоруссии Сапега стала на шаг ближе к России Адвокат Гашинский: Белоруссия дала согласие на передачу Сапеги России для отбывания наказания

Фото: Global Look Press

Софья Сапега

Генпрокуратура Белоруссии дала предварительное согласие на отправление россиянки Софьи Сапеги на родину для отбывания уголовного наказания, сообщил РИА Новости адвокат Антон Гашинский. По его словам, теперь остается дождаться суда в России для определения наказания.

Отказов мы не получали. Предварительное согласие Белоруссии было получено. <...> Ждем суда в России, — сказал защитник Сапеги.

Сейчас Сапега находится в женской колонии в Гомеле. Ее задержали в мае 2021 года после принудительной посадки самолета в Минске. Она летела из Афин в Вильнюс со своим молодым человеком — экс-главредом белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Позднее Протасевич стал сотрудничать со следствием и властями.

Гродненский областной суд признал Сапегу виновной в сборе и распространении информации о силовиках, прокурорах и чиновниках, а также возбуждении социальной вражды, приговорив к шести годам колонии. После вынесения приговора девушка писала прошение на имя белорусского президента Александра Лукашенко и просила о помиловании.