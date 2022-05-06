Белорусский приговор: досудебное соглашение Софьи Сапеги смягчило наказание В Кремле пообещали защитить россиянку, осуждённую в Белоруссии на шесть лет

София Сапега / Фото Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС

Гродненский областной суд Белоруссии приговорил россиянку Софью Сапегу к шести годам лишения свободы. Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Сапегу обвиняли по семи статьям уголовного кодекса, но в итоге её признали виновной по двум: о возбуждении социальной розни (статья 130 УК РБ) и в незаконном сборе сведений о частной жизни (ст. 179). Обвинение строилось на признании Сапегой своей принадлежности к Telegram-каналу «Чёрная книга Беларуси», считающемуся в этой стране экстремистским. Видео с её признанием распространил один из Telegram-каналов в мае прошлого года, но знакомые Софьи сочли это выступление «неубедительным». Об обстоятельствах обвинения россиянки белорусским судом — в материале NEWS.ru.

«Безальтернативный срок» для редактора Telegram-канала

Софью Сапегу задержали 23 мая 2021 года вместе с бывшим главредом оппозиционного и запрещённого в Белоруссии Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем в аэропорту Минска. Самолёт ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, посадили в экстренном порядке из-за сообщения о минировании. Впоследствии сведения о бомбе на борту не подтвердились. После этой посадки Евросоюз принял новый пакет санкций в отношении РБ, а также ввёл запрет на полёты белорусских авиакомпаний в своём воздушном пространстве.

Роман Протасевич Виктор Толочко/РИА Новости

Софью поместили в СИЗО КГБ, но через месяц перевели на домашний арест. В конце декабря прошлого года уголовное дело передали в суд. С родителями, по признанию матери Софьи, она не общалась с октября прошлого года, несмотря на то что находилась по месту прописки в городе Лиде Гродненской области, что и определило, какому областному суду рассматривать её дело. Согласно предъявленным обвинениям, ей грозило до 12 лет заключения. Но затем появилась надежда на сокращение срока, поскольку Сапега заключила досудебное соглашение со следствием и написала прошение о помиловании на имя президента РБ Александра Лукашенко, о чём сообщила генпрокуратура Белоруссии. Президент обвиняемой ничего не ответил, но срок на самом деле сократили в два раза.

Судебное следствие пришло к выводу, что Сапега на самом деле занималась администрированием Telegram-канала «Чёрная книга Беларуси», публиковавшего личные данные силовиков. Приговор пока не вступил в силу и подлежит обжалованию. Адвокат обвиняемой Антон Гашинский после зачтения приговора заявил журналистам, что не теряет надежды на помиловании президентом РБ, в противном случае будет просить перевести её для отбывания наказания на родине, где её уже может помиловать президент РФ. Вынесенный приговор он назвал «безальтернативным вариантом».

Политика или обычная уголовщина

Эксперты по Белоруссии разошлись во мнениях, определяя характер обвинения Сапеги. Одни категорически против того, чтобы считать дело политическим, другие, наоборот, отказываются его воспринимать чисто уголовным.

Например, директор белорусского информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» политический аналитик Александр Шпаковский ещё утром в пятницу предупредил журналистов в своём Telegram-канале:

По поводу приговора отмечу, что мало дали. Но это эмоциональная оценка, а не правовая. Вероятно, у суда есть исчерпывающая аргументация. В общем, тема мне не интересна, прошу за комментариями не обращаться.

Для NEWS.ru Александр Шпаковский, видимо, сделал исключение, хоть и не столь явственное, ограничившись несколькими предложениями.

Я не комментирую уголовные дела. Надо обращаться в пресс-службу суда или прокуратуру, там расскажут. Какие политические заключённые? У нас нет политических статьей в законодательстве, как и в России, — ответил политолог, которого белорусские журналисты называют провластным.

Даже в Белоруссии, которая не отличается многообразием мнений в среде политических аналитиков, многие не согласны с тем, что «дело Сапеги» носит исключительно уголовный характер.

Это чисто политическое дело, — заявил NEWS.ru белорусский политолог Валерий Карбалевич. — Здесь никакой нет уголовщины. За такие «преступления» политического характера сегодня в Белоруссии дают до 10 лет. Софье повезло — с учётом её, видимо, российского гражданства. Всё-таки официальные лица России говорили, что они следят за её судьбой. Возможно, эти заявления повлияли на приговор суда.

Протесты — запретная тема для страны

Белорусские правозащитники назвали Софью Сапегу одной из 1158 политических заключённых в стране. Центр «Весна», признанный в Белоруссии экстремистским, утверждает, что большая часть этих людей подпала под уголовное преследование в связи с событиями, которые развернулись во время и после президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года. В их числе и Сапега.

Власти продолжают наказывать тех, кто выступал тогда на стороне оппозиции, отметил в беседе с NEWS.ru белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

Граждан, участвующих в протестных митингах, по сей день задерживают в Белоруссии... Они не обращают внимания на гражданство задержанных. Среди них оказались даже граждане Швейцарии и Израиля, но дипломаты этих стран добились их возвращения на родину. Однако МИД РФ этим не занимается. Лукашенко, кстати, всегда проводил тесты для российских послов на депортацию россиян. Он пытается определить, в состоянии ли посол защищать своих граждан. Только Михаил Бабич добился отмены депортации граждан России из Белоруссии, остальные соглашались. Дмитрий Болкунец белорусский политолог

По данным Дмитрия Болкунца, сегодня в белорусских тюрьмах находится около 400 россиян. По-прежнему отбывает 14-летнее заключение экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который пытался два года назад составить конкуренцию Лукашенко на президентских выборах, но за два месяца до голосования был арестован по подозрению в коррупции. «Газпром» не пытается добиться его освобождения, несмотря на то что Бабарико 20 лет представлял эту компанию в Белоруссии, отметил политолог.

Виктор Бабарико Рамиль Насибулин/БелТА/ТАСС

Президент Лукашенко накануне дал интервью одному из крупнейших международных информационных агентств Associated Press. В нём он вспомнил и поддержку Кремля в августе 2020 года:

Мы пережили в 2020 году Беларусь вместе с ним (Путиным. — NEWS.ru), ему небезразлично было, что здесь происходило. Слава богу, мы справились. И когда я попросил его поддержать меня в случае необходимости, никаких даже вопросов не было. Даже с точки зрения наших личных отношений.

Как считают белорусские политологи, Москва целенаправленно поддерживает Лукашенко в его борьбе с уличными протестами, поскольку российские власти крайне негативно относятся к таким формам оппозиционной борьбы. Отсюда и их неспешность в оказании помощи россиянам, участвующим в протестах, продолжающихся после белорусских президентских выборов, в частности Софье Сапеге. Но помощь с российской стороны всё же не исключена в ближайшее время. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу заявил, что защищать интересы Сапеги Россия продолжит «посредством наших дипломатов и по другим каналам».