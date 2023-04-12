Сапега дала согласие на экстрадицию в Россию

Фото: Global Look Press

Софья Сапега

Осужденная в Белоруссии на шесть лет россиянка Софья Сапега во время визита российского консула в места заключения дала согласие на экстрадицию в РФ, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского посольства в Минске Алексей Маскалев. По его словам, техническими деталями процедуры экстрадиции занимаются правоохранительные органы России и Белоруссии.

Наш консул в понедельник, 10 апреля, посетил Софью Сапегу. В ходе встречи с осужденной гражданкой России от нее было получено согласие на экстрадицию в Россию для возможного отбывания дальнейшего наказания уже на территории РФ, — сказал Маскалев.

Сейчас Сапега находится в женской колонии в Гомеле. Ее задержали в мае 2021 года после принудительной посадки самолета в Минске. Она летела из Афин в Вильнюс со своим молодым человеком — экс-главредом белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Позднее Протасевич стал сотрудничать со следствием и властями.

Гродненский областной суд признал Сапегу виновной в сборе и распространении информации о силовиках, прокурорах и чиновниках, а также возбуждении социальной вражды, приговорив к шести годам колонии. После вынесения приговора девушка писала прошение на имя белорусского президента Александра Лукашенко и просила о помиловании.