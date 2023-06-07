«Софья летит домой и счастлива»: адвокат о помиловании Сапеги Адвокат Сапеги: прошение о помиловании подал глава Приморья Олег Кожемяко

Фото: П/с губернатора Приморского края/ТАСС

Софья Сапега и глава Приморья Олег Кожемяко

Прошение о помиловании россиянки Софьи Сапеги подал белорусским властям глава Приморья Олег Кожемяко, рассказал NEWS.ru адвокат девушки Антон Гашинский. Он добавил, что «София летит домой и счастлива».

Кожемяко, видимо, президент Белоруссии отказать не смог, — сказал Гашинский.

7 июня россиянку Софью Сапегу, приговоренную в Белоруссии к шести годам колонии общего режима по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, освободили из тюрьмы. Указ о помиловании подписал президент Александр Лукашенко, рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который приехал забирать ее лично.

6 мая 2022 года Гродненский областной суд в Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы за ведение Telegram-канала «Черная книга Беларуси», где были размещены персональные данные силовиков, прокуроров, судей и других госслужащих.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала помилованного в Белоруссии экс-главреда протестного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича «зайцем-бздуном».