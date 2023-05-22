«Показал морду зайца-бздуна»: Симоньян о помиловании Протасевича Симоньян заявила, что Протасевича помиловали, потому что он «сдал всех, включая невесту»

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Роман Протасевич

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала помилованного в Белоруссии экс-главреда протестного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича «зайцем-бздуном». В Telegram она написала, что помиловали юношу после того, как он предал всех, включая свою невесту Софью Сапегу. Журналистка считает, что таковы все лидеры цветных революций.

Протасевича помиловали. Потому что сдал всех, включая невесту, унижался ровно столько, сколько было велено, не скандалил и вообще был зайчиком. Тем самым продемонстрировав окружающему миру истинную морду любого лидера любой цветной революции — морду зайца-бздуна, — написала Симоньян.

3 мая Минский областной суд приговорил Протасевича к восьми годам колонии. Еще двое фигурантов дела Ян Рудик и Степан Путило заочно приговорены к 19 и 20 годам колонии соответственно. Протасевич полностью признал свою вину перед началом суда. Сегодня он был помилован.

6 мая 2022 года Гродненский областной суд в Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы за ведение Telegram-канала «Черная книга Беларуси», где были размещены персональные данные силовиков, прокуроров, судей и других госслужащих.

Пресненский районный суд города Москвы 24 мая решит, возможна ли передача Софьи Сапеги из Белоруссии в Россию для отбывания наказания.