Россиянку Софью Сапегу помиловали Лукашенко помиловал россиянку Софью Сапегу

Фото: t.me/kozhemiakoofficial

София Сапега

Россиянку Софью Сапегу, приговоренную в Белоруссии к шести годам колонии общего режима по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, освободили, передает корреспондент Sputnik. Указ о помиловании подписал президент Александр Лукашенко, рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который приехал забирать ее лично.

По нашему обращению вчера Александр Григорьевич [Лукашенко] подписал указ о помиловании, — рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Сапега, в свою очередь, выразила благодарность Лукашенко за «второй шанс».

Хочется поблагодарить президента Александра Григорьевича Лукашенко за ту возможность, которую он мне предоставил, за тот подарок не только для меня, но и для всей моей семьи, за возможность вернуться домой, вернуться к своей маме, к своему отцу, за возможность сегодня стоять здесь, а не там. За то, что мне был дан второй шанс, — сказала Сапега.

6 мая 2022 года Гродненский областной суд в Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы за ведение Telegram-канала «Черная книга Беларуси», где были размещены персональные данные силовиков, прокуроров, судей и других госслужащих.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала помилованного в Белоруссии экс-главреда протестного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича «зайцем-бздуном». Симоньян написала, что помиловали юношу после того, как он предал всех, включая свою невесту Софью Сапегу.