В Центробанке ответили на вопрос о кризисе в банковской сфере

В Центробанке ответили на вопрос о кризисе в банковской сфере Набиуллина: опасения относительно кризиса в банковском секторе необоснованны

Опасения относительно кризиса в банковском секторе России совершенно необоснованны, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге в рамках Финансового конгресса Центробанка. По ее словам, которые приводит ТАСС, запас капитала большой, несмотря на то, что он неравномерно распределен.

Совершенно ответственно говорю, что эти опасения абсолютно необоснованны. Банковская система хорошо капитализирована, — сказала она.

Ранее Набиуллина заявила, что РФ с большей вероятностью будет рассматривать снижение ключевой ставки в случае сохранения текущих тенденций в экономике. По ее словам, Банк России в июле может скорректировать прогноз по ключевой ставке и инфляции на 2025 год. Также Набиуллина пояснила, что умеренные ставки будут тогда, когда будет снижаться инфляция.

До этого первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что высокая ключевая ставка, которую установил регулятор, не рассчитана на длительный период. Политик убежден, что параметры, заложенные в нацпроектах, предполагают новые направления.