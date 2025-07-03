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03 июля 2025 в 14:19

Путин раскрыл главную особенность взаимоотношений России и Белоруссии

Путин: Россия и Белоруссия действуют сообща и преодолевают любые трудности

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Россия и Белоруссия, действуя сообща, преодолевают любые трудности, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении белорусскому лидеру Александру Лукашенко по случаю Дня независимости республики. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, он отметил, что благодаря этому стороны смогут укрепить двусторонние связи для обеспечения стабильности и безопасности.

Уверен, что, действуя сообща, мы преодолеем любые трудности и еще более укрепим продуктивные двусторонние связи на благо россиян и белорусов, в интересах обеспечения стабильности и безопасности на евразийском пространстве, — говорится в послании.

Ранее Лукашенко, выступая на Кургане Славы в День независимости республики, заявил, что западные страны намерены уничтожить свои долги и проблемы в «мировом пожаре». По словам главы государства, оппоненты также готовы «сжечь» миллионы жителей планеты.

До этого Лукашенко отметил: народ Белоруссии должен молиться за то, что государство не участвует в военных конфликтах. Лидер пояснил, что сейчас хватает «змей подколодных», которые готовы ринуться в Минск.

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