Путин раскрыл главную особенность взаимоотношений России и Белоруссии

Россия и Белоруссия, действуя сообща, преодолевают любые трудности, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении белорусскому лидеру Александру Лукашенко по случаю Дня независимости республики. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, он отметил, что благодаря этому стороны смогут укрепить двусторонние связи для обеспечения стабильности и безопасности.

Уверен, что, действуя сообща, мы преодолеем любые трудности и еще более укрепим продуктивные двусторонние связи на благо россиян и белорусов, в интересах обеспечения стабильности и безопасности на евразийском пространстве, — говорится в послании.

Ранее Лукашенко, выступая на Кургане Славы в День независимости республики, заявил, что западные страны намерены уничтожить свои долги и проблемы в «мировом пожаре». По словам главы государства, оппоненты также готовы «сжечь» миллионы жителей планеты.

До этого Лукашенко отметил: народ Белоруссии должен молиться за то, что государство не участвует в военных конфликтах. Лидер пояснил, что сейчас хватает «змей подколодных», которые готовы ринуться в Минск.